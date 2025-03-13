Президент Молдавии Майя Санду и ее правящая Партия действия и солидарности (ПДС) являются ставленниками глобалистов и фонда Сороса, к которым отрицательно относится администрация Дональда Трампа. Об этом заявил бывший президент Молдавии Игорь Додон.

"Нынешняя власть в Молдове - это люди Байдена, ставленники глобалистов и соросят (так в Молдавии называют представителей НПО, финансируемых фондом Сороса - прим. ТАСС). В Вашингтоне сейчас к этой касте относятся крайне отрицательно. В мире десятки стран, в которых агентство по международному развитию USAID финансировало различные проекты, но именно Молдова "удостоилась чести" быть упомянутой руководством США три раза. Это тревожный сигнал для Майи Санду", - написал Додон в Telegram-канале, напомнив, что Трамп упоминал финансирование со стороны USAID СМИ и проектов пропаганды молдавского правительства.

"Думаю, что мы станем свидетелями демонтажа власти глобалистов и в Республике Молдова. Это произойдет в ближайшие месяцы. И это еще одна причина, почему ПДС и Майя Санду хотят быстренько провести выборы - в надежде, что до них не дойдут. Но "проскользнуть между струйками дождя" им на этот раз не удастся", - подчеркнул Додон.

Как заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов USAID направило Молдавии порядка $650 млн с 2021 по 2024 год, чтобы держать страну под контролем западников. Он обратил внимание, что по непосредственному указанию из Брюсселя, "идет отнюдь не демократичная зачистка молдавского политического поля, включая запрет партий и преследование их функционеров".