Египет предложил Израилю и ХАМАС новый план 60-дневного перемирия

Египет представил Израилю и палестинскому движению ХАМАС новые предложения по урегулированию в секторе Газа, которые включают 60-дневное перемирие, освобождение оставшихся израильских заложников и начало переговоров о прекращении войны. Об этом сообщило эмиратское издание The National со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, первоначальная реакция ХАМАС на инициативу была "обнадеживающей", однако израильские власти еще изучают предложения. В понедельник Израиль направил свою делегацию в Катар для осуждения египетского плана с посредниками. Как отмечает издание, ранее египетские переговорщики обсудили детали предложения с высокопоставленными представителями ХАМАС - заместителем председателя политбюро движения Халилем аль-Хайей, председателем Совета шуры (консультативный орган движения - прим. ТАСС) Мухаммедом Дервишем и лидером ячейки на Западном берегу реки Иордан Захером Джабарином.

"Египетский план представляет собой новую дорожную карту, основные пункты которой были согласованы с американцами, - сказал один из источников. - Она задумана как выход из тупика, в котором мы находимся с 1 марта, когда истек срок режима прекращения огня в Газе".

Согласно египетским предложениями, новый этап перемирия начнется с освобождения десяти заложников, включая всех или некоторых из пяти американских граждан, удерживаемых в палестинском анклаве. Источники уточняют, что их освобождение должно быть поэтапным. В рамках каждого этапа Израиль будет освобождать определенное количество палестинских заключенных. В первую волну, по данным издания, могут войти высокопоставленные представители палестинских группировок.

Также предлагается отменить израильский запрет на поставки в сектор Газа гуманитарной помощи, топлива и предметов первой необходимости. Кроме того, в случае успеха переговоров может начаться обсуждение полного вывода израильских войск из сектора Газа и установления постоянного прекращения огня.

1 марта завершился первый этап соглашения о прекращении огня в Газе, в ходе которого в Израиль были возвращены 33 заложника, включая погибших. Взамен Израиль освободил из тюрем более 1,5 тыс. палестинцев. На следующий день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о приостановке поставок гуманитарной помощи в Газу и закрытии всех контрольно-пропускных пунктов. Израильская сторона объяснила это отказом ХАМАС принять план спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа о продлении перемирия.