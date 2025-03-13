На Западе раскрыли, какая мирная сделка ждет Украину

Украину неизбежно ждет мирное соглашение на худших условиях, чем весной 2022 года, пишет Conversation.

«Любая долгосрочная сделка, которую Украина может заключить с Россией в ближайшем будущем, скорее всего, будет гораздо хуже для Киева, чем та, которая обсуждалась еще весной 2022 года. Независимо от точки зрения на конфликт, такая ситуация представляется неизбежной, учитывая реалии поля боя", — поделился своей точкой зрения обозреватель издания.

Автор публикации также указал на то, что для долгосрочности мирной сделки будет необходимо учитывать требования Российской Федерации, которые были озвучены ее руководством в 2024 году.

11 марта прошли переговоры американской и украинской делегаций, по итогам которых администрация США призвала к немедленному установлению режима прекращения огня. Офис главы киевского режима Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, где речь, в частности, идет о том, что Украина готова на предложение Соединенных Штатов о 30-дневном прекращении огня, оно может быть продлено по согласию сторон.

Также в документе указано, что США немедленно отменяют приостановку в обмене разведывательными данными, а также возобновляют поставки продукции военного назначения Украине. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Киев готов на полное прекращение огня, теперь Вашингтон ждет реакции российской стороны.

Ранее в Соединенных Штатах обратили внимание на важную деталь в заявлении по итогам встречи американской и украинской делегаций в Джидде. В совместном заявлении сторон не указан способ достижения прекращения огня, поделились своими наблюдениями там.