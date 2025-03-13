Илон Маск назвал условие банкротства Америки

Основатель Tesla, SpaceX и глава Департамента эффективности правительства (DOGE) США Илон Маск заявил, что без сокращения расходов Америка обанкротится. Об этом он написал в соцсети X.

Маск прокомментировал пост американского инвестора-миллиардера Чамата Палихапитаи, который заявил, что Америка «глубоко убыточна». Палихапитая подчеркнул, что США станут банкротом, если «посторонние перестанут давать им деньги в долг». По его мнению, все, кто желают краха департамента Маска, желают дефолта Америки.

«Если дефицит федеральных расходов не будет устранен, Америка обанкротится», - написал Маск в комментарии к посту инвестора.

Ранее Маск выразил озабоченность дефицитом бюджета США, который превысил 1,8 триллиона долларов в прошлом финансовом году. Маск, которому президент США Дональд Трамп поручил руководить сокращением государственных расходов, заморозил финансирование многих правительственных программ. Это в основном коснулось трат Агентства США по международному развитию (USAID).

Дефицит бюджета США продолжил расти и в феврале 2025-го, составив 1,15 триллиона долларов за первые пять месяцев финансового года. Росту дефицита способствовали растущие расходы на программу медицинского страхования Medicare и обслуживание государственного долга. Продолжающееся увеличение дефицита может усложнить усилия Трампа по продлению и расширению пакета налоговых льгот.