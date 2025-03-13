Киргизия возобновит прерванное с 2021 года авиасообщение с Таджикистаном

Киргизия и Таджикистан договорились возобновить прерванное в 2021 году авиасообщение между двумя странами. Об этом заявил в Бишкеке президент Киргизии Садыр Жапаров после переговоров с таджикским лидером Эмомали Рахмоном.

"Договорились о возобновлении авиаперевозок", - сказал он.

По его словам, в ближайшее время между сторонами также восстановится автобусное сообщение.

Первый рейс между Душанбе и Бишкеком после восстановления авиасообщения состоится 14 марта, сообщил Рахмон. Также будет открыт рейс из административного центра Согдийской области Таджикистана Худжанда в киргизскую столицу и обратно.