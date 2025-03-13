FT: Украина находится в заключительном акте президентства Зеленского

Владимир Зеленский вступил в «заключительный акт» своего пребывания у власти на Украине. Об этом со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника пишет Financial Times.

«Мы находимся в заключительном акте», — приводит газета слова неназванного источника.

По данным газеты, в украинских властных кругах уже начинают обсуждать, как долго Зеленский продержится у власти и те политики, которые заявляли ранее о своей поддержке его после скандала в Белом доме, уже готовятся к выборам, контактируя по этому вопросу с американцами.

Напомним, что срок полномочий Зеленского истек в мае 2024 года. Киев отказался проводить новые выборы, ссылаясь на военное положение, введенное в феврале 2022 года. В свою очередь президент США Дональд Трамп указал на необходимость проведения выборов на Украине из-за крайне низкого рейтинга властей. После публичного недовольства Зеленского его словами, Трамп назвал украинского политика «диктатором без выборов».

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При этом визит Зеленского в Белый дом, состоявшийся 28 февраля, закончился публичной перепалкой с Дональдом Трампом. После чего издание Politico сообщило о том, что представители администрации президента США провели тайные переговоры с парламентской оппозицией Украины.