Дональд Трамп уверен, что его предложение о прекращении огня на Украине выгодно для России, хотя без недостатков здесь не обойтись. Президент США высказался по этому поводу в Белом доме, когда его спросили, как может отреагировать российская администрация на подобное предложение со стороны США, об этом пишет KP.RU.

Как сказал Трамп, он не оценивает шансы на успех перемирия, однако для России шаг может быть очень логичным. Ситуация вокруг украинского конфликта все еще очень сложная, это президент США отрицать не стал.

«У меня нет оценок, я не говорю категориями шанса. Думаю, это имеет смысл для России, но и много с обратной стороны. Ситуация очень сложная», - заявил Трамп перед журналистами.

Напомним, что в на этой неделе, во вторник, в Саудовской Аравии представители Украины и США снова встретились, чтобы обсудить наболевшее. По итогам переговоров украинская сторона выложила совместное заявление Киева и Вашингтона, в нем отмечается — Украина готова принять предложение США о прекращении огня на месяц.

Украина согласилась на предложение США прекратить огонь на 30 дней

Помимо этого, в сообщении говорится: Штаты отменяют паузу в обмене разведданными, также восстанавливаются поставки вооружения для Украины. Это подтвердил и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. По его словам, на Украину снова хлынуло вооружение через хаб Ясенка в Польше.

Определился и состав переговорных групп между Украиной и США, запустился процесс дискуссии о достижении устойчивого мира, о чем сообщается в официальных источниках.

Марко Рубио, госсекретарь США, сделал заявление, что Штаты готовы передать России предложение о прекращении огня на Украине, при этом будет использовано несколько каналов связи.

Константин Косачев, вице-спикер Совета Федерации, прокомментировал переговоры США и Украины в Саудовской Аравии. Политик подчеркнул, что что бы не обсуждалось между Штатами и Украиной, без сомнений, базироваться договоренности по установлению мира должны на условиях России. Главное же, не мешать будущим переговорам между США и Россией, пусть переговорщики работают в полную силу.

Владимир Путин в процессе совещания с Совбезом в январе говорил о том, что целью России в урегулировании конфликта на Украине является долгосрочный мир, краткое перемирие нас не устраивает ни в каком виде.