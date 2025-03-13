Лукашенко отправился с официальным визитом в Россию

Утром в четверг, 13 марта, глава Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Россию с официальным визитом. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Накануне, 12 марта, в Кремле сообщили, что в четверг президент РФ Владимир Путин проведет переговоры с Лукашенко. Главы государств обсудят «ключевые вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества», «перспективы интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства» и актуальные темы международной повестки дня.

В Кремле подчеркнули, что по итогам встречи будет подписано несколько совместных документов. Визит Лукашенко в Москву станет его первой зарубежной поездкой после переизбрания.

В декабре 2024 года Путин и Лукашенко встретились в Минске, где проходило заседание высшего государственного совета Союзного государства. Также лидеры стран виделись на октябрьском саммите БРИКС в Казани.