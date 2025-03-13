Самолет спецпосланника Трампа вылетел из Катара в сторону России

Самолет спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа вылетел из Катара на север, предположительно в сторону России. Соответствующая информация опубликована на портале Flightradar.

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В частности, бизнес-джет типа Gulfstream G650 вылетел из Катара в сторону Египта, где совершил разворот на север. На момент 9:10 по московскому времени воздушно судно находится над территорией Турции и возможно направляется в сторону России. Окончательный маршрут самолета не указан и может быть изменен.

Ранее в Белом доме сообщили, что спецпосланник Трампа Уиткофф отправится в Москву на этой неделе. По заявлению американской администрации, дипломат во время визита намерен убедить Россию подписать соглашение о прекращении огня на Украине.