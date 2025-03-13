Самолет спецпосланника Трампа вылетел из Катара в сторону России

Утром в четверг, 13 марта, самолет спецпосланника президента США Трампа Стива Уиткоффа направился из Катара на север на фоне новостей о визите в Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные портала Flightradar.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Уиткофф посетит Москву на этой неделе для переговоров с российскими властями. С кем именно планирует встретиться спецпосланник Трампа, Ливитт не уточнила.

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Пресс-секретарь Белого дома назвала целью Уиткоффа призвать российскую сторону подписать соглашение о прекращении огня с Украиной. По итогам переговоров с США, прошедших в Саудовской Аравии 11 марта, Киев заявил о готовности на 30-дневное прекращение огня при условии согласия России. После этого США решили снять паузу в обмене разведданными и возобновить оказание помощи Украине в сфере безопасности.

Глава Госдепа Марко Рубио заявил, что «если и как только» Москва согласится на предварительное прекращение огня, могут начаться «настоящие переговоры». В Кремле подчеркивали, что ожидают от США детальной информации о результатах встречи с Украиной.