Польша обратилась к США по вопросу ядерного оружия

Президент Польши Анджей Дуда призвал США переместить ядерное оружие на территорию Польши в качестве сдерживающего фактора в отношении России. Об этом сообщает Financial Times.

Дуда рассказал, что недавно обсудил это предложение со специальным представителем президента США Китом Келлогом. По мнению президента Польши, было бы безопаснее, если бы ядерное оружие «уже было в стране».

«Границы НАТО переместились на восток в 1999 году, поэтому 26 лет спустя также должен произойти перенос инфраструктуры НАТО на восток. Для меня это очевидно», - заявил Дуда.

На прошлой неделе польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что Польша «рассмотрит возможность получения доступа к ядерному оружию». Туск сообщил, что Варшава «серьезно обсуждает» с Парижем защиту Польши французским ядерным зонтиком. Ранее о такой возможности заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Туск заявил, что Польша «не может ограничиваться обычными вооружениями». Он назвал это «гонкой за безопасность, а не за войну».

Польша уже является крупнейшим членом НАТО по соотношению трат на оборону к ВВП (4,7 процента от валового внутреннего продукта). Туск заявил парламенту, что расходы должны увеличиться до пяти процентов от ВВП - цифра, которую требует Трамп.

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Варшава тратит миллиарды евро на оружие - танки Abrams, системы противоракетной обороны Patriot, истребители F-35 из США, а также танки K2 Black Panther, гаубицы K9A1 Thunder, ракетные системы Homar-K и учебно-тренировочные самолеты из Южной Кореи. В Польше размещено около десяти тысяч американских солдат, и страна прилагает усилия для закупки американских систем вооружения.