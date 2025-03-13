Дуда призвал США разместить ядерное оружие в Польше

Мария Иванова

Президент Польши Анджей Дуда призвал США переместить ядерное оружие на территорию Польши в качестве сдерживающего фактора в отношении России. Об этом сообщает Financial Times.

Польша обратилась к США по вопросу ядерного оружия
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Дуда рассказал, что недавно обсудил это предложение со специальным представителем президента США Китом Келлогом. По мнению президента Польши, было бы безопаснее, если бы ядерное оружие «уже было в стране».

«Границы НАТО переместились на восток в 1999 году, поэтому 26 лет спустя также должен произойти перенос инфраструктуры НАТО на восток. Для меня это очевидно», - заявил Дуда.

На прошлой неделе польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что Польша «рассмотрит возможность получения доступа к ядерному оружию». Туск сообщил, что Варшава «серьезно обсуждает» с Парижем защиту Польши французским ядерным зонтиком. Ранее о такой возможности заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Туск заявил, что Польша «не может ограничиваться обычными вооружениями». Он назвал это «гонкой за безопасность, а не за войну».

Польша уже является крупнейшим членом НАТО по соотношению трат на оборону к ВВП (4,7 процента от валового внутреннего продукта). Туск заявил парламенту, что расходы должны увеличиться до пяти процентов от ВВП - цифра, которую требует Трамп.

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Варшава тратит миллиарды евро на оружие - танки Abrams, системы противоракетной обороны Patriot, истребители F-35 из США, а также танки K2 Black Panther, гаубицы K9A1 Thunder, ракетные системы Homar-K и учебно-тренировочные самолеты из Южной Кореи. В Польше размещено около десяти тысяч американских солдат, и страна прилагает усилия для закупки американских систем вооружения.

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