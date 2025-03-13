Назван главный среди мировых лидеров гость парада 9 Мая

Нет никаких серьезных политических причин, которые помешали бы делегациям из дружественных России стран посетить парад Победы на Красной площади в Москве, сказал NEWS.ru профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко. По его мнению, в связи с приездом мировых лидеров в РФ могут быть организованы и другие крупные мероприятия.

Думаю, у нашего МИД или у Кремля есть представление о том, что главным гостем на торжествах в честь Дня Победы будет председатель КНР Си Цзиньпин. Если же приедет премьер-министр Индии Нарендра Моди, то, вероятно, придется организовывать какое-то мероприятие в рамках БРИКС, возможно, даже саммит, — отметил эксперт.

При этом визит президента США Дональда Трампа, о котором сообщали зарубежные СМИ и который не подтвердился, стал бы для российской дипломатии «тихим ужасом», полагает Ткаченко.

Не дай бог вообразить, что он приедет. Он захочет стать центром шоу, и тогда китайский и индийский лидеры окажутся на периферии мероприятия, а это недопустимо, — пояснил собеседник.

Ранее сообщалось, что власти Донбасса и Новороссии пока не решили, будут ли проводить парады и шествия в День Победы. В частности, руководитель администрации главы ЛНР Алексей Самойлов рассказал агентству, что в субъекте пока обсуждают безопасность этих мероприятий.