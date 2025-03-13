В США раскрыли замысел Белого дома в отношении России

Соединенные Штаты проводят политику сближения с Россией в целях как можно сильнее ослабить Китай, представляющий «угрозу» для США. Об этом пишет американская газета The Washington Post.

Как пишет издание, в нынешней политике Белого дома американские аналитики усматривают «грандиозную стратегию».

«Возможно, президент реализует «обратного Киссинджера», говорят некоторые. Это относится к тому, как госсекретарь Генри Киссинджер в начале 1970-х годов убедил президента Ричарда Никсона открыть дипломатический путь между Вашингтоном и Пекином, чтобы увести Китай от более сильного Советского Союза», — говорится в сообщении.

Как пишет WP, сегодняшняя ситуация обратная. Гораздо более сильный Китай представляет собой наибольшую угрозу для Соединенных Штатов, поэтому «было бы разумно увести Москву от Пекина».

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До этого политолог Сергей Станкевич заявил, что миром вскоре будет управлять тройка великих держав — Россия, США и Китай.

Он добавил, что Европа тем временем отчаянно пытается застолбить себе место в новом миропорядке. В частности, речь идет о Франции и Великобритании.