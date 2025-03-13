Депутат Рады Дубинский: Зеленский без конфликта на Украине не нужен Европе
Депутат Верховной рады Александр Дубинский выразил мнение, что Владимир Зеленский без конфликта на Украине не нужен Европе.
«Подчеркну, без войны Зеленский не нужен Европе. Конец кровавой сценке», — написал он в Telegram-канале.
В Германии заявили о срыве плана Зеленского
В Focus ранее заявили, что Зеленский боится потерять власть после завершения конфликта.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, в свою очередь, выразил уверенность, что администрация американского президента Дональда Трампа понимает, что Зеленскому не будет отведено никакой роли после урегулирования конфликта на Украине.