Депутат Верховной рады Александр Дубинский выразил мнение, что Владимир Зеленский без конфликта на Украине не нужен Европе.

«Подчеркну, без войны Зеленский не нужен Европе. Конец кровавой сценке», — написал он в Telegram-канале.

В Германии заявили о срыве плана Зеленского

В Focus ранее заявили, что Зеленский боится потерять власть после завершения конфликта.

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, в свою очередь, выразил уверенность, что администрация американского президента Дональда Трампа понимает, что Зеленскому не будет отведено никакой роли после урегулирования конфликта на Украине.