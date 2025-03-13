Пока вы спали: Трамп о войне НАТО с РФ и Песков о выступлении Путина по Украине

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Трамп заявил о войне НАТО с Россией

Президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Ирландии в Белом Доме заявил, что НАТО потратила огромное количество денег на войну с Россией, пишет РИА Новости со ссылкой на трансляцию, которая велась на YouTube-канале Live From FOX.

Как утверждает лидер Соединенных Штатов, во время своего первого президентского срока он заставил страны Альянса увеличить военные отчисления в бюджет организации. Отмечается, что в данный момент большая часть этих денег потрачена на финансирование украинской войны.

"Деньги заходили миллиардами и миллиардами долларов, и НАТО стала намного сильнее. Теперь НАТО потратила значительную часть этих денег на ведение этой ужасной войны", — признался он.

Во время протестов в Буэнос-Айресе задержали 150 человек

Министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич рассказал, что сто пятьдесят человек задержаны во время протестов в центре Буэнос-Айреса, сообщает РИА Новости.

"Ранены 15-17 полицейских, задержаны 150 человек... Многие из людей, пришедших на эту манифестацию, - болельщики, левые (представители левых сил - ред.) - пришли готовыми убивать", - сказала она.

Отмечается, что акция протеста у здания конгресса прошла в аргентинской столице в среду. В ней участвовали пенсионеры, выступающие за улучшение условий их жизни, а также пришедшие их поддержать болельщики из многих футбольных клубов страны.

В Раде повторно предложили запретить русский язык даже во время перемен в школах

Группа депутатов Верховной рады зарегистрировала новый законопроект о запрете использования русского языка в школах даже на переменах. Об этом сообщил депутат от правящей партии "Слуга народа" Максим Бужанский, пишет ТАСС.

"В Раде зарегистрирована очередная попытка запретить общение на русском языке на переменах в школе, - написал он в своем Telegram-канале. - Не буду говорить о том, что это красная тряпка для венгров, которые уже и так заблокировали нам открытие кластера по переговорам о членстве в ЕС. Не буду говорить о том, что в нынешней ситуации это огромный козырь и подарок для Российской Федерации".

Трамп внезапно высмеял Вэнса

Президент США Дональд Трамп подшутил над вице-президентом Джей Ди Вэнсом во время встречи в Белом доме с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином. Причиной стали носки с изображением клевера, являющегося символом Ирландии, сообщает РИА Новости.

"Мне нравятся его носки. Я пытался сосредоточиться, но я под впечатлением", — заявил Трамп, делая акцент на рисунке на носках.

Песков не исключил, что Путин выскажется по Украине на пресс-конференции

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин может высказаться по Украине сегодня. Это может произойти на пресс-конференции в Кремле, которая состоится по итогам переговоров главы государства с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, пишет ТАСС.