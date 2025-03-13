В Швейцарии рассказали о «психологической войне» Трампа против Зеленского

Президент США Дональд Трамп ведет «психологическую войну» против главы Украины Владимира Зеленского. Такое мнение высказал швейцарский военный эксперт Альберт Штахель в интервью изданию Focus.

По его словам, украинский лидер является препятствием для Трампа на пути к сделкам с Россией.

В Германии заявили о срыве плана Зеленского

«Он [Трамп] хочет устранить Зеленского. Этому служит и это объявление о прекращении огня, которое может дискредитировать Зеленского в Украине», — считает эксперт.

Он отметил, что в ближайшие дни станет ясно, какую цену Киеву придется заплатить за прекращение огня. В частности, как предположил Штахель, российский лидер Владимир Путин может потребовать капитуляции Украины. При этом он выразил уверенность, что Трамп заставит Зеленского согласиться на это условие.