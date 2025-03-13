Новый премьер Канады назвал условие для встречи с Трампом

Новый премьер-министр Канады Марк Карни выразил готовность встретиться с американским президентом Дональдом Трампом при условии, что тот продемонстрирует уважение к суверенитету страны. Об этом сообщает РИА Новости.

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Карни отметил, что переговоры с Трампом должны быть проведены в «подходящий момент».

Избранный премьер Канады Карни заявил, что страна никогда не войдет в состав США«Только при уважении канадского суверенитета и в рамках работы над более всеобъемлющим подходом к торговым отношениям», — уточнил он.

Ранее Карни заявил, что Канада никогда не станет частью США. Он также высказался о тарифах, введенных Трампом, назвав их главной угрозой стране.