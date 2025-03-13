План президента Украины Владимира Зеленского по обмену территорий сорвался из-за наступления Российской армии в Курской области. Об этом сообщает немецкое издание Die Zeit.

«Одновременно с переговорами [делегаций США и Украины] в Джидде украинская оборона на оккупированной части России, западнее Курска, буквально рухнула», — указано в материале.

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Отмечается, что Зеленский планировал использовать захваченную территорию в качестве «разменной монеты» на переговорах с Москвой, поскольку совсем недавно он называл Курскую область «важным козырем с точки зрения возможной сделки» с РФ.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что город Суджа в Курской области — это «знаковое» место, которым Зеленский доказывает свою состоятельность в глазах Запада.