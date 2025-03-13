Британия и Франция не отказались от ввода войск на Украину, их военные разрабатывают соответствующий план. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Как сообщается, упомянутый план будет представлен соответственно Стармеру и Макрону, после чего лидеры двух стран попытаются убедить Трампа предоставить "миротворческому" контингенту ЕС на Украине гарантии безопасности.

NI: Стармер задумал отправить британские войска на Украину для провокации

Утверждается, что согласно планам Франции и Британии, американские военные не будут участвовать в самой миссии, но США обеспечит европейским войскам поддержку с воздуха, а также будет снабжать данными разведки.

Ранее "МК" сообщил, что ВС РФ уничтожили все танки страны НАТО на Украине.