Президента Украины Владимира Зеленского заставят выполнить все требования России для завершения конфликта. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

По его словам, Киев настолько напуган, что не сможет отказаться от выдвинутых Москвой условий.

МИД Украины пожаловался на тяжелые компромиссы после переговоров с США

«Это было очевидно еще вчера, по поведению (…) [главы офиса президента Андрея] Ермака», — отметил политик.

Он указал, что украинская сторона не собиралась идти на компромиссы, но после переговоров с США ее позиция изменилась. Дубинский полагает, что во время встречи Ермаку показали документы, подтверждающие факт разворовывания западных средств, а также рассказали о том, что его ждет в американской тюрьме.