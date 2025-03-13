Трамп рассказал об «обратной стороне» прекращения огня на Украине для РФ

Предложение США о прекращении огня на Украине «имеет для России смысл, но и обратные стороны». Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, его цитирует РИА Новости.

Глава государства отказался говорить о том, удастся ли получить согласие России на перемирие.

«У меня нет оценок, я не говорю категориями шанса», — отметил он, но подчеркнул, что «ситуация очень сложная».

Ранее стало известно, что Украина выразила готовность принять предложение США по немедленному временному прекращению огня сроком на 30 дней.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва не хочет забегать вперед по теме перемирия.