Трамп: переговоры по Украине затрагивают вопрос территорий

Команды переговорщиков в ходе встреч обсуждают не только прекращение огня на Украине, но и территориальный вопрос, рассказал президент США Дональд Трамп. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, американский лидер рассказал о ходе переговоров по урегулированию украинского кризиса в ходе встречи с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином.

Также стороны обсудили ряд вопросов международной повестки, двусторонние отношения, действия крупных компаний, фармацевтику.

Трамп пояснил, что участники встреч по Украине обсуждали территории и другие связанные с ними вопросы.

Вместе с тем, заметили журналисты, президент не посчитал нужным рассказать собеседнику, какие конкретно регионы обсуждались и в каком контексте.

Трамп отметил, что для России имеет смысл согласиться на введение режима прекращения огня. Он добавил, что у этого решения есть и много минусов для Москвы.

Напомним, что 11 марта делегации США и Украины провели переговоры в саудовском городе Джидда. В совместном заявлении по их итогам говорится о том, что Киев готов на 30-дневное прекращение огня и подписание минеральной сделки.