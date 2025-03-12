Франция заявила о готовности 15 стран дать Украине гарантии безопасности

Около 15 стран выразили готовность участвовать в обеспечении гарантий безопасности Украины.

Об этом заявил министр обороны Франции Себастьен Лекорню.

«Мы подвели итоги первой встречи ряда глав генштабов стран-волонтёров, которые обсудили, каковы могут быть гарантии безопасности для Украины... На данный момент порядка 15 государств показали заинтересованность в том, чтобы продолжать этот процесс», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Лекорню заявил, что французские власти не примут демилитаризацию Украины в рамках урегулирования конфликта.