Бывшие высокопоставленные сотрудники канадской разведки заявили телеканалу CBC News, что Оттаве необходимо быть начеку в отношении кампаний, направленных на дестабилизацию ситуации в стране на фоне эскалации угроз президента США Дональда Трампа в 51-м штате.

Они полагают, что самым мощным оружием, которым пользуется администрация Трампа для продвижения своей аннексии, скорее всего, будут не разведывательные агентства, которыми руководит директор Национальной разведки Тулси Габбард.

"Я бы рассматривал мистера Маска как проблему", - сказал Уорд Элкок, который возглавлял канадскую разведку CSIS в течение десяти лет, в том числе во время терактов 11 сентября, а также занимал должность советника по национальной безопасности.

Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) в прошлом работало над дестабилизацией многих правительств и стран, используя такие "обыденные" методы, как коррупция, и такие радикальные, как убийства, однако в интервью бывшие руководители разведки предположили, что кампания, направленная на Канаду, скорее всего, будет меньше полагаться на тактику "рыцарей плаща" и кинжала и больше на социальные сети, такие как платформа X (бывший Twitter, сервис заблокирован в РФ), принадлежащая Илону Маску.

"Пытается ли Трамп изменить политические взгляды в Канаде? Если это так, то это иностранное вмешательство", - сказал Дик Фадден, который также возглавлял CSIS и служил советником по национальной безопасности бывшего премьер-министра Стивена Харпера.

Нил Биссон, бывший офицер разведки CSIS, который в настоящее время является директором Глобальной сети разведывательных знаний и преподает в Институте профессионального развития университета Оттавы, пояснил, что, несмотря на видимые признаки единства Канады перед лицом угрозы аннексии со стороны, есть те канадцы, кто особенно уязвим для внешнего воздействия, особенно молодые люди, которые чувствуют себя экономически ущемленными. По его словам, они могут стать основной целью пропагандистских кампаний, которые рекламируют американское гражданство как ответ на их экономические проблемы.

Чиновники администрации Трампа приводили многочисленные обоснования тарифов против Канады, но сам Трамп заявил, что хочет использовать экономическую силу, чтобы присоединить Канаду к США. Во вторник утром он снова заявил, что Канада может избежать экономического краха только путем аннексии.

"Он явно намерен попытаться дестабилизировать нашу экономику, - сказал Элкок. - Реальность такова, что, если Канада действительно беднеет, люди могут начать задумываться об этом. Не все канадцы будут готовы терпеть экономические лишения. И поэтому некоторые могут начать задумываться со временем о словах Трампа".

Специалисты разведки предположили, что, возможно, правительство США будет использовать более навязчивую тактику, такую как активизация деятельности или финансирование проамериканских групп в Канаде, чтобы создать впечатление широкой поддержки этой идеи.

"У них есть исключительные возможности для этого, - сказал Фадден. - Реальный вопрос для меня заключается в том, будут ли они использовать эти возможности и ресурсы в отношении Канады".

Бывшие руководители разведки сказали, что в прошлом американские спецслужбы редко работали в Канаде, и им потребуется время для развития агентурных сетей.