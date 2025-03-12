Конституционный суд (КС) Румынии отклонил протест Кэлина Джорджеску, который пытался оспорить отказ Центрального избирательного бюро зарегистрировать его кандидатуру на предстоящих президентских выборах. Решение КС не подлежит обжалованию. ЦИК ранее обвинил независимого политика в несоответствии "условиям законности". При этом ни избирком, ни суд не предоставили доказательств вины кандидата, допустив таким образом процессуальные нарушения.

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Сам Джорджеску назвал произошедшее "последним вздохом демократии".

"Господа решили: никаких равенств, свобод, никакого братства для румын" - заявил политик.

На вмешательство Брюсселя указывали и вышедшие на протесты румыны. "Альянс за объединение румын" и Партия молодежи - вынуждены искать замену Джорджеску. Сделать это необходимо до 15 марта. Сбор необходимого количества подписей для регистрации нового кандидата может оказаться непростой задачей. Брюссель надеется протолкнуть на президентский пост проевропейского кандидата, глобалиста. Но проголосует ли за него население, 40 процентов которого поддерживало Джорджеску? Многие протестующие заявили, что либо будут бойкотировать выборы, либо отдадут голос за кандидата, выступающего против нынешних властей.