Президент США Дональд Трамп в ходе официальной встречи с премьер-министром Ирландии Майклом Мартином постоянно отвлекался на носки вице-президента США Джей Ди Вэнса, пишет The Sun.

По данным газеты, встреча прошла в Овальном кабинете в среду, 12 марта. Стороны обсудили международную повестку, в частности, кризис на Украине.

Трамп заметил, что Ирландия «забрала» у США фармацевтические компании, переманила их к себе льготным налогообложением. Мартин ответил, что американские фирмы хорошо себя чувствуют в его стране. Вместе с тем, добавил он, у них есть возможности для роста в США.

Кроме того, отметили журналисты, темой встречи стали необычные носки Вэнса. Они уточнили, что у лидеров, а также у большинства присутствующих официальных лиц носки были черного цвета. На этом фоне белые носки Вэнса с ирландским трилистником очень бросались в глаза.

«Президент — большой поклонник консервативной одежды, и поэтому, если он заметит эти носки, вам придется защищать это как важную часть укрепления ирландско-американских отношений», — шутливо заявил в начале переговоров Вэнс, обращаясь к Мартину.

Журналисты пояснили, что Трамп постоянно обращал на носки внимание и в конце концов признался, что они ему нравятся.

«Мне так нравятся твои носки, что я не могу сосредоточиться», — признался американский лидер в итоге.

Слова Трампа вызвали смех у участников встречи, как у журналистов, так и у официальных лиц.