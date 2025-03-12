В Гренландии заявили о намерении противостоять притязаниям Трампа на остров

Партия «Демократит», победившая на выборах в парламент Гренландии, выступает против планов президента США Дональда Трампа взять остров под контроль. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам лидера партии Йенса Фредерика Нильсена, народ острова не хочет быть «ни американцами, ни датчанами», они хотят быть гренландцами.

«Надеюсь, что он поймет, что мы не продаемся», — сказал он.

Нильсен подчеркнул, что Гренландии необходимо «построить свою собственную страну своими силами», без вмешательства США.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявлял об «абсолютной необходимости» для Вашингтона владеть Гренландией. Президент США даже пригрозил ввести против Дании высокие торговые пошлины, если она не откажется от острова, и не исключил возможности использования военной силы для перехода острова под контроль Вашингтона.

Напомним, что до 1953 года Гренландия являлась колонией Дании. Она по-прежнему остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.