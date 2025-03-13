Трамп заявил о войне НАТО с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что НАТО потратило большую часть выделенных в ходе его первого президентского срока денег на «войну» с Россией на Украине. Об этом глава государства сообщил в ходе Ирландии Михолом Мартином.

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«Деньги поступали миллиардами и миллиардами долларов, и НАТО стала намного сильнее. Теперь НАТО потратила большую часть этих денег, ведя эту ужасную войну», — сказал Трамп.

Он отметил, что «сожалеет» о том, что альянсу пришлось это делать. Трамп также в очередной раз подчеркнул, что странам НАТО следует относиться к США «справедливым образом» и платить по счетам, иначе Вашингтон не будет им помогать.

Ранее Трамп уклонился от ответа на вопрос о том, планирует ли он провести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. «Я не буду комментировать это, но вчера мы добились большого успеха», — сказал он.