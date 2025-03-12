«Посмотрите на себя!». В Иране обрушились на Трампа

Призыв главы Белого дома Дональда Трампа к переговорам с Тегераном является «обманом общественного мнения», заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Он подчеркнул, что иранская сторона не против вести переговоры и по итогу заключить мир, однако «не готова этого сделать», сообщает агентство ISNA .

Почему Иран не готов вести переговоры? Вы (США. — NEWS.ru) посмотрите на себя! Мы несколько лет сидели, вели переговоры. И тот самый человек взял подписанное, законченное, обговоренное соглашение разорвал и выкинул. Как мы можем вести переговоры, если знаем, что они не сработают? — сказал Хаменеи.

Трамп выступил с обвинением против еще одной страны

Ранее Трамп заявил, что рассчитывает на заключение соглашения с Ираном по его ядерной программе, однако сроки для переговоров ограничены. По словам американского лидера, в противном случае Вашингтон может рассмотреть другие варианты действий.