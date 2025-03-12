На Украине заявили о «тяжелых компромиссах» на переговорах с США

Украинская делегация согласилась на «тяжелые компромиссы» в ходе переговоров с США в саудовской Джидде. Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), отметив, что ключевые решения принимались в финальные часы утомительных восьмичасовых дискуссий.

«Именно в эндшпиле, когда усталость дает о себе знать, находится выход из тупика», — написал он.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что в контексте урегулирования по Украине обсуждалось не только перемирие.

Накануне в Джидде в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций США и Украины. Они продолжались более восьми часов. По итогам встречи Киев согласился на 30-дневное прекращение огня, если на аналогичный шаг будет готова пойти Москва. Вашингтон в свою очередь заявил о немедленном возобновлении помощи Украине. Кроме того, стороны согласовали сделку по полезным ископаемым. В ближайшее время президент Соединенных Штатов Дональд Трамп должен созвониться с российским лидером Владимиром Путиным.