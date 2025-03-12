Фонд энергетической поддержки Украины остался без помощи USAID

Федеральное агентство США по международному развитию (USAID) расторгло грантовое соглашение с Фондом поддержки энергетики Украины на сумму в 75 миллионов долларов. Об этом сообщается на сайте Энергетического сообщества Юго-Восточной Европы.

Отмечается, что официальное уведомление о расторжении соглашения было получено секретариатом сообщества 27 февраля. В настоящее время организация ожидает от USAID разъяснений данного решения.

«Прекращение гранта ограничит доступ Украины к финансированию критически важных закупок для энергосектора», — говорится в тексте.

Известно, что в 2023 и 2024 годах USAID перечислил Фонду поддержки Украины 25 и 50 миллионов долларов соответственно.

В начале марта сообщалось, что Белый дом решил сократить присутствие агентства на Украине. В стране останутся только восемь из 64 американских сотрудников и подрядчиков. Остальные были переведены в административный отпуск и выведены из Украины.