Вице-президент США сообщил о планах контактов с Россией

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что в ближайшие дни ожидаются контакты между представителями Москвы и Вашингтона.

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По его словам, переговоры планируются как в телефонном формате, так и в рамках личных встреч. Об этом он заявил журналистам в Белом доме в среду.

Накануне состоялись переговоры между делегациями Украины и США, по итогам которых американская сторона выступила за немедленное прекращение огня.

Как следует из совместного заявления, опубликованного офисом президента Украины, Киев выразил готовность поддержать предложение Вашингтона о 30-дневном перемирии с возможностью продления по соглашению сторон, передает «Радиоточка НСН».