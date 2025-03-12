Трамп выступил с обвинением против еще одной страны

Дональд Трамп в ходе встречи с ирландским премьер-министром Мишелем Мартином обвинил Ирландию в краже фармацевтической промышленности и налогов, которые они должны были бы платить в США.

"Ирландцы умные, да, умные люди. А вы взяли наши фармацевтические компании и надлежащее налогообложение, и они сделали это очень, очень хорошим для компаний", - сказал он. "И на этом прекрасном острове с населением 5 миллионов человек, на нем сосредоточена вся фармацевтическая промышленность США", - добавил Трамп, рядом с которым в Овальном кабинете, как и во время перепалки с Зеленским сидел вице-президент США Джей Ди Вэнс.

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Положительное сальдо торгового баланса Ирландии с США в значительной степени обусловлено фармацевтическими компаниями, включая Pfizer, Boston Scientific и Lilly, которые производят продукцию в Ирландии, сообщает Guardian. Ирландия продает в США товары на сумму около 72 миллиардов евро в год. Американские фармацевтические компании, производящие упакованные лекарства в Ирландии и продающие их обратно в США, платят налоги на прибыль в Ирландии, а не в США, что привело в ярость Трампа и его министра торговли Говарда Лютника.

Президент США заявил журналистам в Овальном кабинете, что "собирается вернуть" законное "богатство" страны.

"Когда американская фармацевтическая компания начала выходить на рынок Ирландии, я бы сказал, что это нормально. Если вы хотите поехать в Ирландию, я думаю, это здорово, но если вы хотите продавать что-либо в Соединенные Штаты, я собираюсь наложить на вас 200-процентный тариф, так что вы никогда не сможете продавать что-либо в Соединенные Штаты", - сказал он, обращаясь к смутившемуся и молчавшему ирландскому премьеру Мартину.

Трамп также заявил, что "ЕС был создан для того, чтобы использовать США в своих интересах". По его словам, Ирландия не является исключением.

"Я с большим уважением отношусь к Ирландии или к тому, что они сделали, но Соединенные Штаты не должны были этого допустить. У нас были глупые руководители", - заключил американский президент.

Мишель Мартин попытался опровергнуть утверждения Дональда Трампа о том, что Ирландия украла американский бизнес и налоги. Он заявил, что ирландский авиаперевозчик Ryanair и лизинговая компания Aercap являются крупнейшими покупателями самолетов Boeing.