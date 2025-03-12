Дутерте взяли под стражу МУС в Нидерландах

Самолет с экс-президентом Филиппин Родриго Дутерте, арестованным по ордеру Международного уголовного суда в Гааге, приземлился в Нидерландах. Представители МУС взяли его под стражу. Об этом пишет нидерландский портал De Telegraaf.

По данным газеты, самолет сделал остановку в Дубае, где Дутерте прошел медицинский осмотр у врачей. Затем борт направился в Нидерланды.

«Да, мы можем подтвердить, что самолет приземлился», — отметили в пресс-службе МУС.

11 марта Дутерте был взят под стражу в аэропорту столицы Филиппин Манилы после возвращения из поездки в Гонконг, уточнили журналисты.

В МУС его обвиняют в преступлениях против человечности в ходе массовых внесудебных расправ, проводившихся в рамках борьбы с наркомафией.

Дата заседания суда по его делу пока не называется. Ожидается, что сначала его доставят в тюрьму Хаагланден в Схевенингене.

Адвокаты оспаривают арест 79-летнего политика. Во время президентства Дутерте (2016—2022 годы) Филиппины вышли из Римского статута, учредившего МУС, пояснили журналисты.