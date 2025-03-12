В Раду внесли новый законопроект о запрете русского языка в школах

Украинский депутат Максим Бужанский заявил, что в Верховную раду внесли законопроект, подразумевающий полный запрет русского языка в школах. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Бужанского, авторы законопроекта хотят запретить в том числе и общение школьников на русском языке, включая свободное время учеников на переменах. При этом депутат добавил, что среди авторов инициативы присутствует депутат Рады Наталья Пипа — ранее она уже выступала с аналогичным предложением.

«В Раде зарегистрирована очередная попытка запретить общение на русском языке на переменах в школе. В этот раз Пипа обманом, как мне сказали, втянула в эту историю первого вице-спикера Корниенко, но суть законопроекта ровно такая же, как и в прошлый раз», — заявил он.

Ранее власти Латвии запретили въезд поющим на русском языке артистам.