МИД Британии отозвал аккредитацию у российского дипломата

МИД Великобритании отзывает аккредитацию сотрудника посольства России в Лондоне и его жены в ответ на действия Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на внешнеполитическое ведомство страны.

Отмечается, что 12 марта российский посол был вызван в МИД Великобритании высокопоставленным сотрудником министерства.

«Он дал понять, что Лондон не потерпит запугивания сотрудников британских посольств и членов их семей. В связи с этим мы немедленно принимаем ответные меры, лишая аккредитации российского дипломата», — говорится в тексте.

Также МИД Великобритании отзывает аккредитацию у супруги российского посла.

Ранее сообщалось, что МИД РФ лишил аккредитации двух британских дипломатов за указание ложных сведений о себе и признаки ведения ими разведывательно-подрывной работы.