Трамп: США ответят на пошлины ЕС в отношении американских товаров

Президент США Дональд Трамп рассказал журналистам, что Соединенные Штаты жестко ответят на новые европейские пошлины в отношении американских товаров. Об этом пишет RT в Telegram-канале.

Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель введет с 1 апреля пошлины на продукцию из США стоимостью €26 млрд в ответ на введенные со стороны США тарифы на сталь и алюминий.

Европейские чиновники нацелили контрмеры на продукты, произведенные в «республиканских» штатах. Например, говядину и птицу из Канзаса и Небраски, а также лесоматериалы из Алабамы и Джорджии, уточнили журналисты.

«ЕС был очень жёстким, теперь наша очередь, мы ответим на зеркальные европейские пошлины», — подчеркнул Трамп.

Премьер-министр Великобритании Кит Стармер сообщил ранее, что Лондон после введения пошлин со стороны США пока не станет принимать ответные меры.

Американская торговая палата при ЕС заявила, в свою очередь, что новые тарифы и контрмеры Брюсселя «только нанесут вред рабочим местам, процветанию и безопасности по обе стороны Атлантики».