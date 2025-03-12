Зеленский высказался об атаке дронов на Подмосковье

Президент Украины Владимир Зеленский назвал атаку дронов на Подмосковье демонстрацией независимости. Его слова приводит агентство УНИАН в своем Telegram-канале.

Зеленский назвал атаку 11 марта на российский регион не демонстрацией силы, а независимости Украины.

«Я поясню, это ответ», — добавил он.

Во вторник, 11 марта Москвовская область подверглась самой массированной атаке беспилотников ВСУ. Сообщалось, что было выпущено 337 украинских дрона.

Крупнейшая атака дронов: кадры последствий налета ВСУ

В тот же день в Саудовской Аравии проходили переговоры между Украиной и США. Вашингтон отменил паузу в обмене разведданными и восстановил помощь в обеспечении безопасности страны.