В Европарламенте назвали РФ «самой значимой угрозой для ЕС»

Депутаты Европарламента в среду, 12 марта, приняли резолюцию, в которой раскритиковали политику администрации Дональда Трампа. Кроме того, они назвали Россию «угрозой для ЕС», пишет РИА Новости.

По данным агентства, принятая ЕП резолюция является необязательной для исполнения.

«Россия, поддерживаемая своими союзниками — Белоруссией, Китаем, КНДР и Ираном, (представляет) самую значимую прямую и косвенную угрозу для ЕС», — отметили парламентарии.

Депутаты также раскритиковали политику Вашингтона при Трампе. Они отметили, что действия администрации усиливают опасения относительно будущей позиции США по России, НАТО, европейской безопасности.

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Кроме того, в резолюции содержится решительное осуждение американских угроз относительно Гренландии, уточнили журналисты.

Напомним, что Москва не раз отмечала: РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.