В Европарламенте назвали РФ «самой значимой угрозой для ЕС»

Илья Родин

Депутаты Европарламента в среду, 12 марта, приняли резолюцию, в которой раскритиковали политику администрации Дональда Трампа. Кроме того, они назвали Россию «угрозой для ЕС», пишет РИА Новости.

В Европарламенте назвали РФ «самой значимой угрозой для ЕС»
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По данным агентства, принятая ЕП резолюция является необязательной для исполнения.

«Россия, поддерживаемая своими союзниками — Белоруссией, Китаем, КНДР и Ираном, (представляет) самую значимую прямую и косвенную угрозу для ЕС», — отметили парламентарии.

Депутаты также раскритиковали политику Вашингтона при Трампе. Они отметили, что действия администрации усиливают опасения относительно будущей позиции США по России, НАТО, европейской безопасности.

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Кроме того, в резолюции содержится решительное осуждение американских угроз относительно Гренландии, уточнили журналисты.

Напомним, что Москва не раз отмечала: РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

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