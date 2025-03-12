Туск выступил с предложением к Эрдогану

Премьер-министр Польши Дональд Туск попросил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана взять ответственность за процесс мирного урегулирования на Украине и безопасность в Европе.

"Я обратился к президенту Эрдогану с однозначным предложением, чтобы Турция взяла на себя как можно большую совместную ответственность за мирный процесс [на Украине], гарантии стабильности и безопасности во всем нашем регионе", - сказал Туск на пресс-конференции после переговоров с турецким лидером в Анкаре. Ее трансляцию вел телеканал TVP Info. "Мы готовы вместе работать с нашими турецкими партнерами в области обороны и оборонной промышленности. Я не преувеличу, если скажу, что мы совершили исторический прорыв", - добавил польский премьер.

Кроме того, Туск заявил, что обсудил с Эрдоганом перспективу сотрудничества компаний двух стран в восстановлении зданий и инфраструктуры в Сирии. Премьер добавил, что Эрдоган посетит Варшаву в апреле.