Сербия изменила позицию по голосованию по антироссийской резолюции в ООН

Министр иностранных дел Сербии Марко Джурич заявил, что Белград отозвал свой голос, который был отдан в поддержку антироссийской резолюции в ООН. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на журнал NIN.

По словам Джурича, Сербия изменила свой голос на «воздержаться». При этом он также добавил, что изначальный голос «за» был отдан из-за ошибки. Всю ответственность за ситуацию Джурич взял на себя — дипломат подчеркнул, что Сербия считает «высшим принципом для своей позиции в ООН» принцип территориальной ценности и суверенитета для признанных государств.

«Миссия Сербии при ООН изменила свое решение на "воздержаться" в Секретариате ООН, и это поставило точку в этом вопросе», — заявил он.

Ранее Сербия поддержала антироссийскую резолюцию во время голосования в Генассамблее ООН. Позже президент страны Александр Вучич заявил, что Сербия отдала свой голос по ошибке.