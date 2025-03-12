Шольц назвал «ошибочными» решения США о введении новых пошлин

Соединенным Штатам не следовало вводить новые пошлины, заявил в ходе пресс-конференции канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он добавил, что ЕС оперативно отреагирует на действия Вашингтона, пишет РИА Новости.

США с 12 марта начали взимать пошлину в размере 25% со всех поставок в страну стали и алюминия.

«Нам нужно меньше торговых барьеров, а не больше. Поэтому я считаю таможенные решения США ошибочными, и мы будем реагировать на них быстро и соответствующим образом», — отметил Шольц.

По его данным, в ближайшее время страны Евросоюза рассмотрят предложения Комиссии ЕС в этой сфере.

Политик констатировал, что «Европа — не часть проблемы, Европа — часть решения». Он добавил, что об этом следует помнить на фоне сложной геополитической ситуации в мире.