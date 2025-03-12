Зеленский обозначил «красную линию» для России

Признание утраты территорий является «красной линией» для Украины в процессе урегулирования конфликта с Россией. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, трансляцию его выступления вело украинское издание «Общественное» на своем YouTube-канале.

«Признавать какие-либо оккупированные территории (имеется в виду присоединение территорий Донецкой и Луганской народной республик, а также Херсонской и Запорожской областей — прим. «Ленты.ру») Россией мы не будем. Это факт. (...) Это самая главная красная линия», — высказался политик.

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Зеленский обозначил в ходе выступления по итогам переговоров Украины и США в Саудовской Аравии нежелание обсуждать территориальные уступки России. По его словам, на Украине «никто не забудет» факт вооруженного конфликта за территории.