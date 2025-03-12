В Раде высказались о мобилизации на Украине после перемирия

Секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что Украина не остановит мобилизацию, даже если Россия даст согласие на 30-дневное перемирие. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Костенко, соглашение о временном перемирии еще не означает окончания конфликта. По этой причине, Киев не станет отменять военное положение и мобилизацию, пока конфликт с Россией не подойдет к концу.

«Мы же не говорим о мире. Мы говорим о возможности перемирия на 30 дней, поэтому об отмене военного положения и прекращении мобилизации речь не идет», — заявил он.

Ранее в Саудовской Аравии прошли переговоры между делегациями из США и Украины. По итогам этой встречи Владимир Зеленский заявил, что американская сторона предложила Киеву заключить с Россией соглашение о 30-дневном прекращении огня.