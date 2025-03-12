Макрон заинтересовался изъятыми российскими активами

Президент Франции Эммануэль Макрон дал указание Министерству финансов провести детальный анализ последствий, которые могут возникнуть в результате конфискации замороженных активов России. Об этом сообщила официальный представитель правительства страны Софи Прима.

«Президент республики (Эммануэль Макрон — прим. URA.RU) и премьер-министр поручили (главе Минфина — прим. URA.RU) Эрику Ломбару более глубоко изучить последствия такого решения (изъятия замороженных активов РФ — прим. URA.RU)», — заявила Прима в эфире Sud Radio.

Она добавила, что вопрос конфискации активов в настоящее время не стоит на повестке дня.

По словам Прима, Париж обеспокоен возможными «системными эффектами» для экономики, учитывая, что во Франции и других европейских странах находятся активы многих государств. Однако она признала, что для стран Европейского Союза вопрос конфискации представляется крайне привлекательным, учитывая наличие активов на сумму 230 миллиардов евро.

Ранее министр обороны Франции заявил, что страна предоставит Украине вооружения и боеприпасы на сумму 195 миллионов евро, которые будут финансироваться за счет процентов, начисляемых на замороженные активы России. Средства будут направлены на поставку Киеву 155-миллиметровых артиллерийских снарядов и управляемых авиабомб AASM, которые могут использоваться с истребителями Mirage 2000, передает «Национальная служба новостей».