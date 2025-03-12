Генсек ООН высказался о ситуации на Украине

ООН поддерживает установление 30-дневного режима прекращения огня на Украине и надеется, что оно осуществится. Об этом заявил генсек всемирной организации Антониу Гутерреш, передает РИА Новости.

Он указал, что с начала конфликта «погибло слишком много людей», поэтому прекращение огня является «действительно позитивной вещью».

«Мы, конечно, будем приветствовать прекращение огня на Украине. Надеемся, что оно осуществится. И надеемся, что это проложит путь к миру, справедливому миру. И вы знаете, какие параметры мы считаем важными для справедливого мира: Устав ООН, международное право и резолюции Генассамблеи», — добавил Гутерреш.

Накануне в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций Украины и США. По их итогам было предложено полностью прекратить огонь по всей линии фронта на 30 дней, и Киев согласился пойти на это. Кроме того оно может быть продлено по согласию сторон. Также в документе по итогам переговоров говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.