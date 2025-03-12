Зеленский назвал условия для новой встречи с Трампом

Владимир Зеленский рассказал журналистам, что к новой встрече с президентом США Дональдом Трампом нужно будет основательно подготовиться, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на местные СМИ.

Во вторник, 11 марта, Трамп заявил на брифинге, что может снова пригласить Зеленского в Белый дом.

«Любая встреча с президентом США должна завершаться конкретными решениями. Сегодня общество ждет от нас эффективных шагов, поэтому к таким диалогам необходимо готовиться основательно», — подчеркнул украинский лидер.

Напомним, что встреча Трампа и Зеленского в Овальном кабинете 28 февраля 2025 года завершилась скандалом.

Трамп заявил, что снова ждет Зеленского в Белом доме

Негодование американской стороны вызвало то, что украинский лидер явился на официальную встречу в черной толстовке и кроссовках, в ходе мероприятия дерзил собеседникам, грубил журналистам.