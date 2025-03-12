США могут задействовать соцсети для дестабилизации Канады

Экс-директор Канадской службы разведки и безопасности (CSIS) (внесена в список иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ) Ричард Фадден заявил, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США может задействовать работу через социальные сети, чтобы дестабилизировать ситуацию в Канаде. Об этом сообщает телеканал CBC.

По словам собеседника издания, Вашингтон может использовать социальную сеть X, которая принадлежит американскому миллиардеру Илону Маску — приближенному соратнику президента США Дональда Трампа. При этом Фадден считает, что такая тактика была бы настолько же эффективна, как и привлечение американской разведки.

«В прошлом ЦРУ уже работало над дестабилизацией многих правительств и стран, используя как обычные методы, например, коррупцию, так и радикальные, такие как убийство. Однако бывшие начальники разведки говорят, что деятельность, касающаяся Канады, скорее всего, будет опираться <...> больше на социальные сети, например, на платформу X, принадлежащую Илону Маску», — сообщает источник.

Впрочем, Фадден не исключил и более «агрессивных» методов со стороны США. По мнению бывшего главы CSIS, Белый дом может пойти на провокации, либо начать финансирование сторонников присоединения Канады к США.

Ранее Трамп предложил Канаде стать 51-м штатом США. Получив отказ, он значительно увеличил торговые пошлины на некоторые товары из Канады.