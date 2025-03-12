Зеленский рассказал о плане проведения выборов на Украине

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Выборы на Украине пройдут после отмены военного положения, заявил Владимир Зеленский, слова которого приводит украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Никто ничего откладывать не будет», — сказал он. По его мнению, следует «сосредоточиться на первых шагах, чтобы была тишина».

Зеленский подчеркнул, что после завершения военного конфликта военное положение будет снято. Далее, по его словам, будут организованы выборы главы государства в соответствии с законодательством Украины.

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