В офисе Зеленского высказались о территориальных уступках

Территориальные уступки со стороны Украины обсуждать пока рано, заявил советник офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко в ответ на просьбу прокомментировать слова госсекретаря США Марко Рубио о том, что на переговорах в Саудовской Аравии поднимался данный вопрос.

"Еще рано об этом говорить. В Джидде было достигнуто то, что очень важно для демонстрации доброй воли Украины для прекращения войны", - сказал он в эфире украинского телемарафона.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Соединенные Штаты затронули на состоявшихся 11 марта в Саудовской Аравии переговорах тему территориальных уступок Украины. Глава офиса Зеленского Андрей Ермак непосредственно после переговоров не стал подтверждать, что эта тема обсуждалась.

В России ответили на заявление Зеленского о территориальных уступках

В июне 2024 года президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД заявил, что Москва готова к урегулированию конфликта на Украине, которое предполагает признание статуса ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Путин подчеркнул, что Россия будет готова прекратить огонь, когда украинские силы будут полностью выведены из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.